В день снятия блокады проезд в петербургских автобусах будет бесплатным для ветеранов
В честь 74 годовщины освобождения Ленинграда от блокады 27 января проезд в петербургских автобусах для ветеранов будет бесплатным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранса».
Право на бесплатный проезд получат четыре категории граждан:
— ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,
— жители блокадного Ленинграда,
— лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»,
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Воспользоваться услугой смогут все ветераны вне зависимости от того, где они живут. Однако для этого им нужно предъявить документ, подтверждающий их статус.
Напомним, «Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию #блокадныепортреты с воспоминаниями о блокадниках. Интерактивная карта с историями жителей осажденного Ленинграда на сайте sobaka.ru.
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