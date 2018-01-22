В день снятия блокады проезд в петербургских автобусах будет бесплатным для ветеранов

В честь 74 годовщины освобождения Ленинграда от блокады 27 января проезд в петербургских автобусах для ветеранов будет бесплатным. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Право на бесплатный проезд получат четыре категории граждан:

— ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны,

— жители блокадного Ленинграда,

— лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»,

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Воспользоваться услугой смогут все ветераны вне зависимости от того, где они живут. Однако для этого им нужно предъявить документ, подтверждающий их статус.

Напомним, «Собака.ru» и «ВКонтакте» запустили социальную акцию #блокадныепортреты с воспоминаниями о блокадниках. Интерактивная карта с историями жителей осажденного Ленинграда на сайте sobaka.ru.