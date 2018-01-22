Жители дома на Советской проплыли на надувной лодке по затопленному подвалу

Петербуржцы решили проплыть на надувной лодке по затопленному подвалу дома 9/30 по 9-й Советской улице. По словам жильцов, вода из подвала не убывает с 2012 года. Телеканал 78 рассказывал, что почти 6 лет назад собственник углубил фундамент, чтобы увеличить высоту потолков — с этого момента подвал регулярно затапливает водой, а в парадной дома образуется плесень.

На прошлой неделе в подвале дома в Петергофе полицейские нашли взрослого нильского крокодила. Мы попытались разобраться в этой истории.