Шон Коннери, Эннио Морриконе и Клаудия Кардинале приедут в Петербург

Коннери и Кардинале снялись в 1969 году в советско-итальянском фильме "Красная палатка" режиссера Михаила Калатозова. Сюжет картины рассказывает о тех событиях. Коннери сыграл норвежского полярника Руаля Амудсена.

Основные праздничные события пройдут осенью этого года на борту легендарного ледокола «Красин», а также на Дворцовой площади. Мероприятия растянутся на весь год.

Помимо этого, в Петербурге установят памятник первому человеку, достигшему Южного полюса, — Руалю Амундсену. Он погиб в 1928 году во время поисков потерпевшей крушение экспедиции Умберто Нобиле. Бюст подарила Ленинграду Норвегия ещё в 1970-м. Ранее он стоял во дворе Фонтанного дома, пока там размещался Институт Арктики и Антарктики. Теперь для размещения скульптуры постараются подыскать более подходящее место. Вероятно, поближе к музею «Ледокол „Красин“».