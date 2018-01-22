Патти Смит, Кендрик Ламар, St. Vincent и Bonobo приедут на фестиваль Flow в Хельсинки
Фестиваль музыки и визуальных искусств Flow, который пройдет с 10 по 12 августа в Хельсинки, анонсировал первых артистов и открыл продажу билетов на 3 дня. Этим летом на Flow выступят Kendrick Lamar, Patti Smith, St. Vincent, Grizzly Bear, Bonobo, Mura Masa, Alma, Sigrid, Brockhampton, Helena Hauff, Moodymann, Kube x Eevil Stöö, Vesta, 3TM in 3D и Onni Boi.
Flow проходит в Хельсинки, на территории неактивной ТЭС, в пешей доступности от центра города. Концепция фестиваля вбирает в себя лучшее из мировой музыкальной индустрии, визуального искусства и гастрономии. Ежегодно Flow входит в число лучших фестивалей мира и представляет мощнейший лайн-ап с диапазоном от инди-рока и хип-хопа до авангардного джаза и андеграундного техно.
На три дня билеты стоят 11 450 рублей (195 евро). Приобрести их можно здесь.
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