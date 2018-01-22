Патти Смит, Кендрик Ламар, St. Vincent и Bonobo приедут на фестиваль Flow в Хельсинки

Flow проходит в Хельсинки, на территории неактивной ТЭС, в пешей доступности от центра города. Концепция фестиваля вбирает в себя лучшее из мировой музыкальной индустрии, визуального искусства и гастрономии. Ежегодно Flow входит в число лучших фестивалей мира и представляет мощнейший лайн-ап с диапазоном от инди-рока и хип-хопа до авангардного джаза и андеграундного техно.

На три дня билеты стоят 11 450 рублей (195 евро). Приобрести их можно здесь.