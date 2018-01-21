Рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания
В понедельник, 22 января, в Петербурге ожидается похолодание до -15 градусов Цельсия. Как отметило региональное МЧС, в городе также ожидается небольшой снегопад. Ситуация на дорогах усугубится сильной гололедицей.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью опустится до 10-12 градусов, а местами и до 15 градусов мороза, днем ожидается 7-9 градусов ниже нуля. Направление ветра в течение суток будет переменным, порывы достигнут 2-5 м/c.
К 23 января в городе ожидается потепление. Днем от -3 до -8 градусов, а вечером от -7 до -12. В среду синоптики обещают облачную с прояснениями обстановку. Температура воздуха днем -2...-4 градуса, ночью -8...-10.
По материалам «ДП»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.