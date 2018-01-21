Рабочая неделя в Петербурге начнется с похолодания

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью опустится до 10-12 градусов, а местами и до 15 градусов мороза, днем ожидается 7-9 градусов ниже нуля. Направление ветра в течение суток будет переменным, порывы достигнут 2-5 м/c.

К 23 января в городе ожидается потепление. Днем от -3 до -8 градусов, а вечером от -7 до -12. В среду синоптики обещают облачную с прояснениями обстановку. Температура воздуха днем -2...-4 градуса, ночью -8...-10.

По материалам «ДП»