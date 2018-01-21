Петербург украсили к 74-й годовщине снятия блокады

Оформление города к празднику обошлось 12,5 млн рублей. Над Невским проспектом появились растяжки, на которых изображены Петропавловская крепость, разорванное кольцо, а также надпись «900 дней и ночей».

Украшения также появятся на Московском и Суворовском проспектах. Работы по их монтажу планируют закончить до 24 января. Убрать их планируют к 12 февраля.

Напомним, «Собака.ru» совместно с социальной сетью «ВКонтакте» запустила проект #блокадные портреты. А вчера мы опубликовали портрет Тани Савичевой, собранный из 209 фотографий блокадного Ленинграда.

По материалам «Фонтанки»