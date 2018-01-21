Фото: снежные выходные в Петербурге
Выходные 20 и 21 января выдались одними из самых снежных за последнее время. Город только этой ночью убирали почти 900 машин и свыше тысячи дворников.
Мы собрали фотографии горожан, которым явно пришлась по душе такая погода.
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Дурачиться она любила, но дурой точно не была (с) Это не про меня 😂😂😂 по следам на снегу можно представить, что происходило пока меня фотографировали 🤦♀️🏃♀️👻😜🤸♂️🤸♂️🤸♂️🤸♂️самокритика это же хорошо, да? 😄😗✌️😜 #зимнийпетербург #петербург #санктпетербург #saintpetersburg #russia #russiangirl #instagirl #fun #winterinrussia #havingfun
Сегодня пройдено 17 км. Город настолько очаровательный, что не ощущаешь ни холода, ни снега, ни ветра, ни расстояния. Огромное счастье от увиденного и желание впитывать ещё больше. Каждый раз приезжая в Петербург, открываю для себя новые места. Каждый уголок - с историей #санктпетербург#зимнийпетербург#прогулкипоневе#зима#nofilter#питер#счастье#история#winter#russia#culture#happy#walk#snow#2018#pic#pictureoftheday#instagood#spb#нева
Согласно прогнозам метеоролог, небольшой снег сохранится в Петербурге и сегодня. Дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме до особого распоряжения Смольного.
Фото на обложке: @liudmilaavenir
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