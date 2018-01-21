Фото: снежные выходные в Петербурге

Выходные 20 и 21 января выдались одними из самых снежных за последнее время. Город только этой ночью убирали почти 900 машин и свыше тысячи дворников.

Мы собрали фотографии горожан, которым явно пришлась по душе такая погода.

#photodaily #dailypic #cityscape #enjoyeveryday

Публикация от ЛюдмилаА (@liudmilaavenir)

Детское счастье

Публикация от Ксения Юленец (@alisaksenia2011)

Настоящая зима💙 ❄️❄️

Публикация от Dementeva Olga (@o_dementeva)

#spb_svp Pozdrav z Petrohradu! Привет из Петербурга💙

Публикация от WELCOME TO MY WONDERFUL WORLD (@svetlana_popova_blog)

Сегодня пройдено 17 км. Город настолько очаровательный, что не ощущаешь ни холода, ни снега, ни ветра, ни расстояния. Огромное счастье от увиденного и желание впитывать ещё больше. Каждый раз приезжая в Петербург, открываю для себя новые места. Каждый уголок - с историей #санктпетербург#зимнийпетербург#прогулкипоневе#зима#nofilter#питер#счастье#история#winter#russia#culture#happy#walk#snow#2018#pic#pictureoftheday#instagood#spb#нева

Публикация от Виктория (@victoria_solnechnaya)

#зимнийпетербург

Публикация от @ soloveva_evgeniya_official_

Согласно прогнозам метеоролог, небольшой снег сохранится в Петербурге и сегодня. Дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме до особого распоряжения Смольного.

Фото на обложке: @liudmilaavenir


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