Синоптики сообщили о продолжении снегопада в Петербурге
Снегопад продолжится в Петербурге до утра 21 января. Дорожникам предстоит отработаю в усиленном режиме еще одну ночь.
Комитет по благоустройству города сообщает, что сейчас на улицах уже работают 814 единиц техники, а вручную снег убирают больше тысячи дворников. В Смольном также отметили, что основную массу осадков уберут ночью, когда снизится интенсивность движения.
В первую очередь дорожники убирают улицы, по которым ездит общественный транспорт, а также остановки и тротуары возле них.
Согласно прогнозу на 21 января, температура воздуха в Петербурге опустится ночью до -9 градусов, а днем составит -7 градусов. Также ожидается обильный снегопад.
Напомним, с начала сезона в Петербурге выпало свыше 67 см снега. Дорожники вывезли с улиц более 560 тысяч кубометров осадков.
По материалам «Фонтанки»
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