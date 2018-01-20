Синоптики сообщили о продолжении снегопада в Петербурге

Комитет по благоустройству города сообщает, что сейчас на улицах уже работают 814 единиц техники, а вручную снег убирают больше тысячи дворников. В Смольном также отметили, что основную массу осадков уберут ночью, когда снизится интенсивность движения.

В первую очередь дорожники убирают улицы, по которым ездит общественный транспорт, а также остановки и тротуары возле них.

Согласно прогнозу на 21 января, температура воздуха в Петербурге опустится ночью до -9 градусов, а днем составит -7 градусов. Также ожидается обильный снегопад.

Напомним, с начала сезона в Петербурге выпало свыше 67 см снега. Дорожники вывезли с улиц более 560 тысяч кубометров осадков.

По материалам «Фонтанки»