Дизайнеры создали портрет Тани Савичевой из фотографий блокадного Ленинграда

Источником всех 209 карточек послужили «Сведения городской комисси по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ленинграде населения СПб».

Дневник Тани Савичевой выставлен в Музее истории Петербурга, а его копия хранится в витрине мемориала Пискаревского кладбища, где покоятся 570 тысяч жителей города, умерших в годы блокады.