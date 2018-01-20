Дизайнеры создали портрет Тани Савичевой из фотографий блокадного Ленинграда
Петербургские дизайнеры Ольга Привалова и Федор Шумилов собрали портрет Тани Савичевой из 209 фотографий блокадного Ленинграда.
Источником всех 209 карточек послужили «Сведения городской комисси по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников о числе погибшего в Ленинграде населения СПб».
Дневник Тани Савичевой выставлен в Музее истории Петербурга, а его копия хранится в витрине мемориала Пискаревского кладбища, где покоятся 570 тысяч жителей города, умерших в годы блокады.
Дневник Тани Савичевой фигурировал на Нюрнбергском процессе как один из обвинительных документов против бывших руководителей гитлеровской Германии.
Блокада Ленинграда длилась 871 день: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время, по официальным данным, погибло и пропало без вести 467 525 солдат. 649 000 ленинградцев погибли в бомбардировках или умерли от холода.
К годовщине Дня снятия блокады Ленинграда — памятного для каждого петербуржца события — мы вместе с соцсетью ВКонтакте запустили проект #блокадныепортреты.
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