В здании Военно-морского института произошел пожар

Источник в пресс-службе МЧС сообщил «Фонтанке», что пожар начался на втором этаже учебного корпуса, а затем распространился на кровлю. Огонь распространился на 1000 квадратных метров и его тушило сразу 22 пожарных расчета. Окончательно пожар удалось локализовать в около трех часов ночи.