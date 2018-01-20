В здании Военно-морского института произошел пожар

В ночь с 19 на 20 января в здании Санкт-Петербургского военно-морского института произошел пожар. Как сообщила городская служба МЧС, сообщение о возгорании на набережной Лейтенанта Шмидта, 17 поступило около часу ночи.

  • Источник: https://vk.com/spb_today

  • Источник: https://vk.com/spb_today

Источник в пресс-службе МЧС сообщил «Фонтанке», что пожар начался на втором этаже учебного корпуса, а затем распространился на кровлю. Огонь распространился на 1000 квадратных метров и его тушило сразу 22 пожарных расчета. Окончательно пожар удалось локализовать в около трех часов ночи.

Сейчас этот корпус Военно-морского института находится на ремонте. Информации о пострадавших не поступало.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также