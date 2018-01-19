Мощный снегопад накроет Петербург в ночь на субботу

Сильный снегопад обрушится на Петербург в ночь на 20 января. Городские власти переводят коммунальные службы на усиленный режим работы.

Как сообщает 19 января комитет по благоустройству Петербурга со ссылкой на данные Гидрометцентра, высота выпавшего снега достигнет восьми сантиметров. Осадки ожидаются ночью и утром. Прогнозируется морозная температура – в районе -4...-6 градусов.

На время снегопада в Смольном приняли решение усилить работу дорожных предприятий. Очисткой улиц займутся 800 снегоуборщиков и более тысячи дворников.

«Во время снегопада по крупным магистралям уборочные машины пройдут уступом, одна за другой, в колонне от двух до восьми единиц. В первую очередь дорожники прочистят улицы, по которым ходит общественный транспорт, остановки и пешеходные переходы, территории у метро, тротуары», — уточнили чиновники.

С начала сезона в Петербурге выпало 67 см снега. Дорожники вывезли с улиц более 560 тысяч кубометров осадков.

По материалам «Фонтанки»