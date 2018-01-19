На Тучковом мосту упала опора, перекрыто движение троллейбусов и трамваев

В «Горэлектротрансе» уточнили, как изменится движение общественного транспорта. Троллейбус №1 будет идти по Биржевому мосту и проспекту Добролюбова, в остальном его маршрут не меняется. №9 же пока будет ездить через Дворцовый мост до Адмиралтейского проспекта. Трамвай №6 будет ходить только до 19-й линии, перебраться на Петроградскую сторону ему не удастся. №40 будет доезжать от Тихорецкого проспекта только до площади Ленина.

Как сообщили в «Пассажиравтотрансе», в связи с закрытием движения электротранспорта по Тучкову мосту усилены автобусные маршруты №1 и №128.

По материалам «Фонтанки»