Фоторепортаж: как петербуржцы провели крещенские купания

Петербург в ночь на 19 января отметил один из 12 главных православных праздников — Крещение Господне. В городе и области для верующих обустроили 27 купелей. Знаменитые крещенские морозы так и не наступили — столбик термометра держался на уровне ноля градусов. В общей сложности в купаниях приняли участие около тысячи горожан, включая маленьких детей. У городских купелей также дежурили полицейские и машины скорой помощи.