Уровень воды в Неве поднялся из-за скопления льда

В МЧС связывали это с неустойчивой погодой и постоянными переменами температуры воздуха с минуса на плюс. Спасатели предупреждали, что ледовое покрытие на петербургских водоемах непрочно и выходить на него опасно. Зимой 2017 года «Невскую заставу» привлекали к устранению зажоров, образовавшихся из-за плюсовых температур и наступающего льда с Ладоги. Также этот ледокол отвечал за безопасность зимней стоянки крейсера «Аврора».

По материалам «ДП»