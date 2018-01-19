Уровень воды в Неве поднялся из-за скопления льда
Скопление мелкого колотого льда и снега вызвало подъем уровня воды в Неве. На борьбу с наводнением вышел ледокол «Невская застава», сообщил 18 января комитет по природопользованию.
Сейчас сотрудники комитета работают у Финляндского железнодорожного моста. Из-за ледовых зажоров в районе проспекта Обуховской Обороны поднялась Нева. Ранее сообщалось, что в Петербурге запрет выхода на лед был продлен до 1 февраля.
В МЧС связывали это с неустойчивой погодой и постоянными переменами температуры воздуха с минуса на плюс. Спасатели предупреждали, что ледовое покрытие на петербургских водоемах непрочно и выходить на него опасно. Зимой 2017 года «Невскую заставу» привлекали к устранению зажоров, образовавшихся из-за плюсовых температур и наступающего льда с Ладоги. Также этот ледокол отвечал за безопасность зимней стоянки крейсера «Аврора».
По материалам «ДП»
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