Частный трамвай «Чижик» запустят до 1 марта

Напомним, первоначально частный трамвай «Чижик» планировали запустить до конца 2017 года в Красногвардейском районе Петербурга. Позже его запуск перенесли на начало 2018 года. Помимо этого в депо на Хасанской улице проникли хулиганы и раскрасили новый трамвай.