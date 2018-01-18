Частный трамвай «Чижик» запустят до 1 марта

Частный трамвай «Чижик» должны будут запустить в Петербурге до 1 марта. «Если 1 марта “Чижик” никуда не поедет, у города будет другой партнер в проекте», — рассказал вице-губернатор Игорь Албин.

Телеканал «Санкт-Петербург» уже снял первые испытания первого частного трамвая.  

 

 

Напомним, первоначально частный трамвай «Чижик» планировали запустить до конца 2017 года в Красногвардейском районе Петербурга. Позже его запуск перенесли на начало 2018 года. Помимо этого в депо на Хасанской улице проникли хулиганы и раскрасили новый трамвай. 


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