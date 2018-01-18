Жители Петербурга сообщают о массовой вырубке деревьев в парке Сосновка
Активисты «Зеленой коалиции Петербурга» рассказали о том, что в парке Сосновка срубили большое количество деревьев, хотя очевидцы утверждают, что деревья были здоровыми. Большая часть деревьев уничтожена вдоль проспекта Тореза.
Тем не менее, в комментариях пользователи пишут что подобные вырубки могут быть санитарными и чаще всего проводятся в январе-феврале. Работы нужны для того, чтобы уничтожить больные деревья и сухостой (усохшие, стоящие на корню деревья).
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