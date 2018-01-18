Метро Петербурга с 22 января будет объявлять станции на двух языках

Метрополитен Петербурга в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу начнет тестировать воспроизведение информационных сообщений на русском и английском языках. Как сообщает пресс-служба подземки, объявлять станции на двух языках начнут с 22 января на 5-й линии (Фрунзенско-Приморская линия, фиолетовая ветка).

До 4 февраля информация о станциях будет также транслироваться на английском языке на табло бегущей строкой и с помощью устройств поездного оповещения. «Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат процесс передвижения в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат мира по футболу 2018 года», — отмечается в релизе.

Ранее петербургский метрополитен выпустил третий комикс об оставленных вещах в подземке.

По материалам «ДП»