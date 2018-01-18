На «Зенит-арене» начали укладывать новый газон
На «Санкт-Петербург арене» начали укладывать новый газон и уложили уже половину, сообщается в официальном Instagram «Зенита». Судя по фото, половина нового газона уже уложена. Следующий матч «Зенита» дома пройдет 22 февраля в рамках Лиги Европы. Газон должен продержаться до конца нынешнего розыгрыша чемпионата России. Ранее вице-губернатор по строительству Игорь Албин сообщал, что газон на стадионе будут менять в мае 2018 года, к началу ЧМ по футболу.
Специалисты говорили, что его состояние ухудшается. Кроме того, 6 декабря на стадионе искали бомбу, что не улучшило ситуацию. В перерывах между матчами на нем перестелили некоторые участки, но менять газон целиком не стали. Однако впоследствии стало известно, что газон заменят не только перед ЧМ-2018 по футболу, но еще и зимой. Срезать траву начали 7 декабря. ЧМ-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На групповом этапе сборная России сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.
По материалам «ДП»
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