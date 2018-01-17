Генеральный продюсер фестиваля «Старкон»

Они провели Comic Con, обманув и участников, и гостей. Я сделал видеообращение, так как хотел предупредить людей, что они работают нечестно. Начиная с базовых вещей: они украли название. Спустя некоторое время они несколько раз подавали ко мне иски, их отклоняли, потому что они не могли нормально сформировать документацию, это можно увидеть на сайте арбитражного суда. Причем они переподавали заявления под даты мероприятий в надежде, что смогут помешать нашей подготовке.

Они предъявили исковое заявление, согласно которому есть три юридических лица, которые якобы отказались от участия в их мероприятии, посмотрев мой ролик. Есть несколько интересных особенностей: со всеми тремя компаниями заключены абсолютно однотипные договоры, в которых они предоставляют метраж для выставочной экспозиции (это важно). Все они в сумме на полмиллиона рублей. Отказы тоже сформулированы абсолютно одинаково: два из них вообще отличаются только подписью. Одна компания занимается уборкой, другая — складскими помещениями, а третья оказывает юридические услуги. Выставку чего собирались делать юристы и уборщики, я даже предположить не могу.

Есть все основания полагать, что это подлог документов, а это отдельная статья. Никакой другой аргументации у них нет. А на нашей стороне вся аргументация подкреплена. У нас есть подтверждение, что организаторы других Comic Con о них впервые слышали. У нас есть свидетельства от участников, которые покупали билеты и были обмануты. Например, у них был обычный билет за 1 000 рублей, а был VIP за 2 500 рублей, в него входила банка «Колы» и шоколадка, об этом снял видео известный блогер Сыендук. В 2017 году они строили рекламную кампанию вокруг актера из «Звездных войн», который, как мне кажется, даже не был в курсе. Естественно, актер не приехал, а на второй день мероприятия они удалили все посты, комментарии и рекламу, в которых обещали его выступление.

Я думаю, что у дела есть только один вариант разрешения: мы выиграем и будем подавать встречный иск. Они сейчас нас обвиняют в том, что они понесли экономические и имиджевые потери. И мы с точки зрения имиджа сейчас тоже страдаем, так как любые разбирательства портят облик события. Возможно, ради этого они на нас в суд и подали.

Наши финансовые проблемы никак с ними не связаны, они появились только в 2017 году, и мы с ними сейчас активно справляемся.