Музей уличного искусства запускает экскурсии для глухих и слабослышащих людей

Музей уличного искусства запускает бесплатные экскурсии для глухих и слабослышащих людей на жестовом языке. Программу разработали при участии создателя жестового видеогида Русского музея Александры Исаевой. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба музея.

Экскурсии будут проходить раз в месяц в пространстве «Цех Х1». Участникам покажут граффити-райтеров из России и стран ближнего зарубежья.

Ближайшая экскурсия пройдет 20 января в 14:00, участие бесплатно для посетителей с инвалидностью и сопровождающих. Более подробно можно узнать здесь.

Летом музей уличного искусства провел экскурсию на жестовом языке по временной выставке «Праздник к нам приходит».