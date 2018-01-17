В Петербурге сносят здание бывшего кинотеатра «Спутник» для строительства ТРЦ

У станции метро «Ломоносовская» начат снос здания бывшего кинотеатра «Спутник». Об этом сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский в своем Facebook.

По его словам, на месте снесенного здания и прилегающей к нему территории будет построен ТРЦ более 30 метров в высоту с апарт-отелем и подземным паркингом. На этой территории перекрыта дорога от станции метро «Ломоносовская» к трамвайной остановке, а на информационном щите представлен совершенно иной проект, чем планировалось ранее и обсуждалось с жителями. Депутат отмечает, что высота планируемого здания превышает допустимую. Более того, на территории, где планируют начать строительство, могут находиться захоронения (территория бывшего Фарфоровского кладбища).

Борис Вишневский уже направил соответствующее обращение в Госстройнадзор с просьбой проверить законность работ.