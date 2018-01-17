Бывший духовник «Зенита» приговорен к 14 годам за педофилию. Что важно знать?

Что произошло?

20 сентября 2013 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Грозовского за насильственные действия сексуального характера с девочками 9 и 12 лет в детских лагерях в Ленобласти и Греции, в которых он работал.

После предъявления обвинения он уехал в Израиль и попросил убежища, ссылаясь на свое еврейское происхождение, но ему было отказано. В апреле 2014 года его объявили в международный розыск, в сентябре он был задержан в Израиле, а в 2016 экстрадирован в Россию.

Признал ли он свою вину?

Нет. Грозовский утверждал, что дело сфабриковано и связано с его гражданской позицией и социальной активностью. Он писал: «По словам самих родителей, им угрожали, оказывали психологическое давление, заранее обвиняя меня во всей этой мерзости для того, чтобы мамы написали заявления, что они и сделали».

Как отреагировала общественность?

Сотни людей писали слова поддержки на странице священника «ВКонтакте» из-за чего она на время была заблокирована. Сейчас она доступна и, несмотря на приговор, Грозовский регулярно появляется онлайн. Также существует активно функционирующая группа его поддержки, в ней 2 200 участников.

29 декабря 2013 года стало известно, что около 400 человек подписали ходатайство об изменении меры пресечения Грозовскому — в их числе чемпионы мира по боксу Нина Абросова и Дмитрий Кириллов. В ходатайстве они описали экс-священника РПЦ как «абсолютно нормального, добропорядочного человека, которого оклеветали».

«Мы знаем Глеба с 2007 года, можем охарактеризовать его только с положительной стороны. Мы очень надеемся, что следствие пройдет честно, добросовестно. Но, в любом случае, это не имеет никакого отношения к футболу и деятельности футбольного клуба», — заявили представители «Зенита».