Бывший духовник «Зенита» приговорен к 14 годам за педофилию. Что важно знать?
Бывшего духовника «Зенита» признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц и приговорили к 14 годам колонии. Мы рассказываем, кто такой Глеб Грозовский и как развивалось одно из самых резонансных дел о педофилии в истории Петербурга.
Кто такой Глеб Грозовский?
Он родился в 1979 году в многодетной семье актера Александринского театра и режиссера Ленинградского телевидения, ставшего священником. Увлекался футболом, в 16 лет на международном турнире в Германии был признан лучшим бомбардиром, играл в составе петербургской сборной и клубе «Динамо», но из-за травмы колена ушел из профессионального спорта. В 2000 году окончил тренерский факультет института физкультуры им. Лесгафта, в 2005 — петербургскую духовную семинарию, служил в Софийском соборе Царского села, преподавал православие в Царскосельской гимназии. В 2011 году стал настоятелем храма Иоанна Воина в деревне Верево. С 2006 года сотрудничал с «Зенитом», занимал должность советника генерального директора клуба по духовно-нравственным вопросам. 14 лет работал волонтером в детских домах, интернатах, центре социальной адаптации малолетних правонарушителей. Женат, имеет четырех детей, двое из которых приемные.
Что произошло?
20 сентября 2013 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против Грозовского за насильственные действия сексуального характера с девочками 9 и 12 лет в детских лагерях в Ленобласти и Греции, в которых он работал.
После предъявления обвинения он уехал в Израиль и попросил убежища, ссылаясь на свое еврейское происхождение, но ему было отказано. В апреле 2014 года его объявили в международный розыск, в сентябре он был задержан в Израиле, а в 2016 экстрадирован в Россию.
Признал ли он свою вину?
Нет. Грозовский утверждал, что дело сфабриковано и связано с его гражданской позицией и социальной активностью. Он писал: «По словам самих родителей, им угрожали, оказывали психологическое давление, заранее обвиняя меня во всей этой мерзости для того, чтобы мамы написали заявления, что они и сделали».
Как отреагировала общественность?
Сотни людей писали слова поддержки на странице священника «ВКонтакте» из-за чего она на время была заблокирована. Сейчас она доступна и, несмотря на приговор, Грозовский регулярно появляется онлайн. Также существует активно функционирующая группа его поддержки, в ней 2 200 участников.
29 декабря 2013 года стало известно, что около 400 человек подписали ходатайство об изменении меры пресечения Грозовскому — в их числе чемпионы мира по боксу Нина Абросова и Дмитрий Кириллов. В ходатайстве они описали экс-священника РПЦ как «абсолютно нормального, добропорядочного человека, которого оклеветали».
«Мы знаем Глеба с 2007 года, можем охарактеризовать его только с положительной стороны. Мы очень надеемся, что следствие пройдет честно, добросовестно. Но, в любом случае, это не имеет никакого отношения к футболу и деятельности футбольного клуба», — заявили представители «Зенита».
Чем закончилось дело?
Грозовский отстранен РПЦ от служения, приговорен к 14 годам колонии и выплате трем семьям потерпевших по 400 000 рублей. В сообщении СК указывается, что он действовал «с особым цинизмом». В срок наказания суд зачел нахождение под стражей с сентября 2014 года. В своей заключительной речи он сказал: «Меня не поняли, а точнее сказать, извратили, сделав из меня злодея, серийного маньяка, заставляя жить по законам этого материального мира и не лезть туда, где большие деньги и церковная репутация». Грозовский намерен обжаловать приговор.
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