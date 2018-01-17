«Лахта Центр», Новую Голландию и другие кластеры Петербурга хотят соединить водными маршрутами

Основные общественные пространства Петербурга планируют соединить водными маршрутами. Об этом «Собака.ru» рассказал в эксклюзивном интервью Алексей Онацко — директор по развитию управляющей компании Miles & Yards, которая занимается реализацией проекта «Порт Севкабель».

«Когда заработают в полную силу новые современные общественные пространства на территории "Севкабеля", в "Лахта Центре", их можно будет соединить водными маршрутами с Новой Голландией и с кластерами Artplay, "Голицын-лофт", которые также находятся у воды — получится наконец использовать актуальное преимущество Петербурга, которое до сих пор никак не задействовано», — сообщил он.

Ранее Алексей Онацко рассказал о том, что на территории пространства «Порт Севкабель» появится современный частный музей исследования и освоения Арктики с мультимедийными экспозициями.