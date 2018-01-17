Появилась карта креативных пространств Петербурга

В сети появилась интерактивная карта креативных пространств Петербурга. Ее создала организатор фестиваля экскурсий «Открытая карта» и «Дня яблок» Ольга Полякова. Карта показывает арт-центры, коворкинги, креативные кластеры и площадки по всему Петербургу - всего около 30 точек.

Напомним, ранее стало известно, что старейшее антикафе города «Циферблат» переехало с Невского проспекта на проспект Стачек, 72.