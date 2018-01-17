На Крещение в Петербурге будут работать две основные купели

Дополнительная городская купель появится в Петербурге 19 января – в день православного праздника Крещения Господня. Как сообщает пресс-служба губернатора, помимо традиционной купели у стен Петропавловской крепости еще одну обустроят при храме чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)» на проспекте Обуховской Обороны, 24. Доступ к ней будет открыт 19 января с 16.00 до 23.00.

Ожидается, что петербуржцев и гостей мероприятия лично поздравит вице-губернатор Константин Серов, глава администрации Невского района Алексей Гульчук и настоятель храма иерей Богдан Полевой. Будет работать бесплатная зона горячего питания. Организаторы подготовили сувениры для участников крещенского купания – кружки и полотенца.

В городском управлении МЧС добавили, что в период крещенских купаний петербургские спасатели будут дежурить в местах оборудованных купелей. Специалисты ведомтсва заблаговременно провели подготовку. В частности, осмотрели все участки водоемов, где планировалось организовать крещенские иордани и проруби, а также проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности во время массового выхода людей на лёд.

По материалам «Фонтанки»