Петербуржцам запретили выходить на лед до февраля

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко продлил до 1 февраля запрет выходить на лед расположенных в черте города водоемов.

Первоначально планировалось, что запрет будет действовать до 15 января. Однако из-за постоянных перепадов температуры с минуса на плюс надежное ледовое покрытие не образовалось, и спасатели попросили Смольный отодвинуть сроки снятия запрета.

Петербургское управление МЧС призвало горожан соблюдать правила. Спасатели отметили, что не все проявляют осторожность. Например, на прошлых выходных житель Колпинского района Петербурга провалился под лед Ижоры в парке культуры и отдыха, а я 12 января спасатели МЧС вызволили трех подростков, оторвавшихся на льдине от берега.

Здесь можно посмотреть фотографии дрейфующих по Неве ледяных глыб, сделанные горожанами.

По материалам «ДП»

Фото: @skyslant



