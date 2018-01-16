Петербуржцев удивил кабриолет на дороге в морозный день

Очевидцы засняли в Петербурге необычное явление: утром 16 января в одном из спальных районов города по дорогам проезжал кабриолет с открытым верхом. Его фотографии появились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«На улице –10», – написал автор снимка. Петербуржцев также удивил сам водитель авто, который сидел за рулем без шапки. «Расстраивает маму», – пошутили комментаторы в сети.