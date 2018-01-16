Спасатели предупреждают петербуржцев об усилении ветра

Спасатели МЧС предупреждают о том, что во вторник, 16 января, порывы южного, юго-восточного ветра могут достигнуть 12–16 м/с. Спасатели рекомендуют поставить машину в гараж или припарковать ее подальше от деревьев, убрать вещи с балкона или со двора, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Помимо этого, метеорологи прогнозируют понижение температуры до -6...-8 градусов, на дорогах гололедица.