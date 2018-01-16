В Петербурге открыли виртуальный музей Бродского

Петербургский фонд создания музея Иосифа Бродского и Музей Анны Ахматовой основали сетевой портал, посвященный поэту. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель попечительского совета фонда Максим Левченко.

Сайт Brodsky.online представляет собой виртуальный музей памяти, в котором можно узнать о жизни и творчестве Нобелевского лауреата. На портале можно узнать как всем известную биографию Бродского, так и ознакомиться с материалами, которые публикуются впервые.

«Уникальные экспонаты крупнейшего музейного собрания, посвященного Бродскому, и опыт изучения наследия поэта обусловили достоверность и уникальность материалов на сайте», — говорят создатели виртуального музея. Кроме того, они обещают, что новостная лента авторского контента будет обновляться ежедневно.