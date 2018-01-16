В Петербурге появится частный музей хоккея

В Петербурге построят новый частный музей хоккея, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на одного из инвесторов проекта, главу Первой мебельной фабрики Александра Шестакова.

Экспозиционный зал площадью 10 тысяч кв. метров появится в торгово-выставочном комплексе «Гарден Сити» на Лахтинском, 85. По словам Шестакова, в коллекцию музея войдут клюшки, шайбы, амуниция, призы, вымпелы, связанные с отечественной историей хоккея: с Харламовым, Петровым, Михайловым, легендарными матчами Россия — Канада и т.д. — всего около 6,5 тыс. предметов хранения.

Более того, рядом планируют построить интерактивный музей восковых фигур. Часть помещения также займет детская развлекательная зона. Планируется, что по первую часть музея откроют к середине 2018 года, а окончательно проект заработает к концу года. Шестаков пояснил, что инвестиции в проект составят около 1 млрд рублей.