В Петербурге установили урну для уборки за питомцами в виде огромной деревянной собаки

В Приморском районе Петербурга установили огромную урну для уборки за питомцами во время прогулки. Урна сделана из дерева в виде собаки и расположена на Богатырском проспекте во дворе дома 7 корпус 3. Обязательства по обслуживанию урны взяла на себя администрация МО «Комендантский аэродром». Об этом газете «Бумага» рассказали авторы проекта. Они добавили, что грант на первую урну они получили после участия в лидерской программе еврейской студенческой организации «Гилель».

«Мы хотели бы видеть город чище, и задумались над тем, что можно сделать, чтобы облегчить владельцам собак процесс уборки за своими питомцами. Та инфраструктура, которая существует (там, где она вообще есть), — по факту либо заброшена, либо неудобна для использования: далеко не везде есть специальные пакеты для уборки, часто отсутствуют сами урны. […] Мы разработали свой дизайн, постарались учесть удобство и заодно привлечь внимание к вопросу уборки», — сообщили они.