В Петербурге начали отключать новогоднюю подсветку

В ближайшие дни с петербургских улиц уберут все новогодние украшения. Как сообщают в пресс-службе «Ленсвета», после старого Нового года, с 15 января, сотрудники предприятия начали отключать праздничную иллюминацию, которая работала на протяжении 1,5 месяца.

Все бригады эксплуатационных подразделений «Ленсвета» работают в трехсменном режиме. Сотрудникам городского предприятия предстоит объехать 4,72 тыс. точек подключений новогодней иллюминации: выключить разноцветные гирлянды, погасить световые конструкции.

«Все украшения будут обесточены в течение 3 суток для последующей организации демонтажа праздничных конструкций», — отмечают в «Ленсвете». Новогодние украшения отправят на склады, где они будут храниться до следующей зимы.

По материалам «ДП»