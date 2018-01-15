Петербург на 53 строчки обогнал Москву в рейтинге роста цен на жилье

Петербург значительно обогнал Москву в мировом индексе роста цен на жилье. «За прошедший год (с III квартала 2016 по III квартал 2017 года) индекс прироста цен на жилье в Москве упал на 2,2%, в Санкт-Петербурге — вырос на 3,9%», — сообщают со ссылкой на исследование Global Residential Cities Index (GRCI).

Два крупнейших города России расположились соответственно на 135 и 82 местах рейтинга GRCI. «Негативного окраса для рынка это снижение в себе не несет, наоборот, в условиях ценовой конкуренции качество проектов растет. К тому же в объектах с адекватным соотношением „цена/качество“ за время строительства цены только повышаются», — пояснила руководитель департамента управления продажами жилых проектов компании Knight Frank Ольга Широкова.

Лидером мирового рейтинга по росту цен на жилье стал исландский Рейкьявик, где цены на год выросли на 21,3%. Вторую строчку занял турецкий Измир с ростом 19,8%. Третьим стал канадский Гамильтон с ростом цен на 19,5%. Самый высокий номинальный рост цен за последние 5 лет — 129% — показал Стамбул. При этом количество городов, где стоимость жилья выросла больше чем на 10%, снизилась с 41 до 22, отметили аналитики. Рейтинг Global Residential Cities Index (GRCI) отслеживает показатели средних цен на жилье на основе официальных данных в местных валютах в 150 городах мира.

По материалам «ДП»