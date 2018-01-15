Вход на станцию «Сенная площадь» полностью закроют на пять дней

C 15 по 19 января вход на станцию метро «Сенная площадь» будет закрыт в связи с капитальным ремонтом эскалаторов. На выход вестибюль станции будет работать в обычном режиме, также как время работы вестибюлей станций «Спасская» и «Садовая».

Ремонт эскалаторов на станции начался 14 декабря. В будни вестибюль закрывали с 8:10 до полудня, а с 17:00 до 19:00 вход на станцию был ограничен. С 22 января по 19 февраля вестибюль будет снова работать в этом графике.