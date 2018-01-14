Мать с ребенком выжили после прыжка с 8-го этажа в Петербурге

Под сообщением о происшествии в соцсетях развернулась дискуссия. Очевидцы отмечают, что жертвы пожара выжили после прыжка, но госпитализированы с травмами.

«Говорят ребенку 6 лет. Мы сами были с ребенком пришлось уйти, дым страшный шел. Говорят ребенок жив, но с травмами. Сами ничего не поняли. Все на уровне разговоров», – пишет Илья в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Мать не бросила ребёнка, весь удар на себя приняла... Дай бог ей здоровья и сыну», – добавляет Светлана.

«Только что приходила полиция, уточняли знаем ли мы кого из той квартиры, сказали, что пока все живы, что пожар вроде как от того, что ребёнок что-то поджог. Информация не официальная», – добавляет Юлия также в комментариях.