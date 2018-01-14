Мать с ребенком выжили после прыжка с 8-го этажа в Петербурге
В Петербурге при пожаре в трехкомнатной квартире на Софийской улице пострадали два человека. Женщина вместе с ребенком выпрыгнула из окна квартиры на 8 этаже. Они спасались от огня и дыма.
Под сообщением о происшествии в соцсетях развернулась дискуссия. Очевидцы отмечают, что жертвы пожара выжили после прыжка, но госпитализированы с травмами.
«Говорят ребенку 6 лет. Мы сами были с ребенком пришлось уйти, дым страшный шел. Говорят ребенок жив, но с травмами. Сами ничего не поняли. Все на уровне разговоров», – пишет Илья в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
«Мать не бросила ребёнка, весь удар на себя приняла... Дай бог ей здоровья и сыну», – добавляет Светлана.
«Только что приходила полиция, уточняли знаем ли мы кого из той квартиры, сказали, что пока все живы, что пожар вроде как от того, что ребёнок что-то поджог. Информация не официальная», – добавляет Юлия также в комментариях.
Как сообщили в МЧС, пожар вспыхнул в квартире около 15:30 в трёхкомнатной квартире в доме №34/2 на Софийской улице. Комната, в которой начался пожар, обгорела на 50%. Пожар ликвидирован в 15:52.
В квартире оставался сожитель женщины – его в нетрезвом состоянии эвакуировали спасатели. Шестилетний мальчик госпитализирован с травмами. Точных данных по состоянию женщины на данный момент нет. Как утверждает «Фонтанка», мать ребенка в сознании, а её состояние оценивается как средне тяжелое. Тем временем, очевидцы рассказали телеканалу 78.ru, что женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. «Я услышала какой-то шлепок, выглянула из окна. Увидела, что мужчины взяли ребенка и понесли в дом. Женщина лежала на земле. У нее точно была сломана нога, но ее никто, естественно, не трогал, только накрыли покрывалом. Потом одновременно приехали и полиция, и «скорая», и пожарные», – добавила свидетель.
Источник видео: «ДП»
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