Розыгрыш одного iPhone X собрал толпу в «Галерее»
ТЦ «Галерея» запустил розыгрыш нового iPhone X и в течение часа определил победителя. Желающих получить новый яблочный смартфон набралось больше тысячи человек. Они же заполнили несколько этажей торгового центра в ожидании финала конкурса.
Запускаем конкурс для подписчиков нашего Instagram🎉! Всего 5 шагов отделяют вас от новенького IPhone X. Что нужно? 1. Лично присутствовать на розыгрыше призов в Галерее; 2. Быть подписчиком Instagram-аккаунта @galeriaspb; 3. Открыть свой аккаунт; 4. Прямо сейчас сделать селфи в Галерее и выложить с хэштегом #хочуайфонотгалереи ; 5. Отметить в подписи к фото аккаунт @galeriaspb; Победитель🎁 определится программой Winnerpicker и должен будет подняться на сцену, чтобы забрать приз. Приз не выдается участникам, которые выложат более одного селфи с хэштегом. К участию не допускаются коммерческие аккаунты или аккаунты, созданные только для участия в конкурсе. Всем удачи! #галереяспб #конкурсвгалерее #galeriaspb
К участию в конкурсе допускались только посетители ТЦ, которые в режиме реального времени выложили на свои странички в Instagram селфи с хэштегом #хочуайфонотгалереи. В случае победы, участник должен был подняться на сцену в торговом центре.
«Собака.ru» посмотрела, кто сегодня хотел забрать новый смартфон домой.
Некоторые из участников конкурса поставили на теорию вероятности, выложив сразу несколько одинаковых фотографий с хэштегом. Однако, согласно правилам, подобные аккаунты автоматически выбывали из розыгрыша.
Обладателя iPhone X определяли в прямом эфире. Им стала Вероника Ваганова. У нее в профиле была опубликована только одна фотография – селфи для конкурса. Как пояснила девушка, она не создавала профиль специально для конкурса и подписана на разные страницы в Instagram. При этом Ваганова предпочитает не выставлять свои фотографии, чем и объясняется отсутствие фото в её профиле
У организаторов возникли вопросы к подлинности аккаунта девушки, однако в итоге было решено отдать ей приз.
Помимо iPhone X, торговый центр также разыграл сегодня деньги и автомобиль.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.