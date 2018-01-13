Розыгрыш одного iPhone X собрал толпу в «Галерее»

Обладателя iPhone X определяли в прямом эфире. Им стала Вероника Ваганова. У нее в профиле была опубликована только одна фотография – селфи для конкурса. Как пояснила девушка, она не создавала профиль специально для конкурса и подписана на разные страницы в Instagram. При этом Ваганова предпочитает не выставлять свои фотографии, чем и объясняется отсутствие фото в её профиле

У организаторов возникли вопросы к подлинности аккаунта девушки, однако в итоге было решено отдать ей приз.