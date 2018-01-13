На Елагином острове откроют бесплатный каток

В парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в январе откроют большой бесплатный каток. О заливке катка рассказали на официальной странице парка в Instgram.

«Ура! В эти выходные начнем заливать каток на Большой площади! Держим кулачки, чтобы дней 10 не было оттепели!» – сообщает пресс-служба ЦПКиО.