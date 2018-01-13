На Елагином острове откроют бесплатный каток

В парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в январе откроют большой бесплатный каток. О заливке катка рассказали на официальной странице парка в Instgram. 

«Ура! В эти выходные начнем заливать каток на Большой площади! Держим кулачки, чтобы дней 10 не было оттепели!» – сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Бесплатный каток на Большой площади в ЦКПиО – единственный. Он может работать только при минусовых температурах. Как отметили в сообщении пресс-службы работа катка также будет останавливаться в дождь, снегопад и метель.

Из-за теплой погоды в декабре уже было перенесено открытие бесплатного катка в саду Бенуа на севере Петербурга. Как напомнили организаторы, натуральный лед в отличие от искусственного тает при любых перепадах температуры.

По материалам «ДП»


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