На Елагином острове откроют бесплатный каток
В парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове в январе откроют большой бесплатный каток. О заливке катка рассказали на официальной странице парка в Instgram.
«Ура! В эти выходные начнем заливать каток на Большой площади! Держим кулачки, чтобы дней 10 не было оттепели!» – сообщает пресс-служба ЦПКиО.
Бесплатный каток на Большой площади в ЦКПиО – единственный. Он может работать только при минусовых температурах. Как отметили в сообщении пресс-службы работа катка также будет останавливаться в дождь, снегопад и метель.
Из-за теплой погоды в декабре уже было перенесено открытие бесплатного катка в саду Бенуа на севере Петербурга. Как напомнили организаторы, натуральный лед в отличие от искусственного тает при любых перепадах температуры.
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