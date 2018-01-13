Здание штаба ПВО в Петербурге признано памятником архитектуры

Пятиэтажная постройка – памятник сталинского неоклассицизма. Её построили в 1937 году по проекту архитектора Давида Бурышкина.

В годы блокады это был один из важнейших стратегических командных пунктов обороны Ленинграда. На Басков переулок 16 приходила вся информация о воздушных налетах.

Сегодня же здание используется как административное.

За 900 дней блокады на город произведено 272 воздушных налета, из которых 193 произошли ночью. В Ленинграде также прозвучало более 642 воздушных тревог общей длительностью более 702 часов. «Собака.ru» запустила проект с историями людей, переживших блокаду.