Здание штаба ПВО в Петербурге признано памятником архитектуры
Здание штаба 2-го корпуса ПВО в Басковом переулке Петербурга включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Пятиэтажная постройка – памятник сталинского неоклассицизма. Её построили в 1937 году по проекту архитектора Давида Бурышкина.
В годы блокады это был один из важнейших стратегических командных пунктов обороны Ленинграда. На Басков переулок 16 приходила вся информация о воздушных налетах.
Сегодня же здание используется как административное.
За 900 дней блокады на город произведено 272 воздушных налета, из которых 193 произошли ночью. В Ленинграде также прозвучало более 642 воздушных тревог общей длительностью более 702 часов. «Собака.ru» запустила проект с историями людей, переживших блокаду.
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