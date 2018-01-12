В Манеже откроют выставку с залами тактильного осмотра для людей с инвалидностью

В марте 2018 года в ЦВЗ «Манеж» пройдет масштабный выставочный проект «Прикосновение». Экспозиция будет организована при содействии московского выставочного объединения «Манеж», музея Вадима Сидура и проекта «Свободны художники Петербурга». Как сообщили организаторы выставки «Собака.ru», участниками проекта смогут стать все люди, включая горожан с инвалидностью, так как экспозиционные залы будут оборудованы элементами доступности для людей с ограниченными возможностями: например, будет открыт зал тактильного осмотра, в котором слабовидящие посетители смогут познакомиться с представленными работами.

19 января 2018 года, в преддверии открытия выставки, состоится концерт симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова, при участии Полины Осетинской, организованный для незрячих и слабовидящих, а также людей с различными формами инвалидности. Слушателям представится уникальная возможность перейти грань от зрителя к участнику, оказавшись внутри оркестра среди музыкантов. В программе прозвучат произведения Шопена, Чайковского, Рахманинова, Бетховена, Артемьева. Солисты: Полина Осетинская (фортепиано), Петр Кондрашин (виолончель), Юрий Полосьмаков, (фортепиано).