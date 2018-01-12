В Петербурге установят бетонные блоки против террористов на грузовиках к ЧМ-2018

В марте в Петроградском районе начнут устанавливать противотаранные бетонные блоки, призванные защитить жителей и гостей города от возможных террористических атак с использованием грузовиков во время чемпионата мира по футболу.

Эта мера входит в план управления перевозками в период проведения мундиаля, утвержденный губернатором Георгием Полтавченко. Как рассказали «Фонтанке» в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, противотаранные заграждения установят по 1 тыс. адресов, и первый этап относится к мундиалю. В частности, заграждения появятся на Северной дороге и Южной дороге. В основном речь идет о временных конструкциях, представляющих собой компактные бетонные блоки, которые могут остановить практически любой транспорт. Кроме них установят и стационарные устройства, которые, по требованию комитета, должны вписываться в городскую среду. Среди адресов, не связанных с ЧМ-2018, будут Дворцовая площадь, площадь Островского и площадь у Соборной мечети.

Пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина сообщает, что реализация плана управления перевозками на время ЧМ-2018 начнется в ближайшие месяцы. Технические решения по внесению изменения в проекты благоустройства территорий Крестовского острова начнут разрабатывать уже в феврале.

С марта в тестовом режиме запустят автобусы-шаттлы и построят временный надземный пешеходный переход у входных групп стадиона «Санкт-Петербург» со стороны Южной дороги. В мае городские власти разработают временные схемы организации движения транспорта и установят дорожные и информационные указатели. С 1 июня автобусы-шаттлы начнут ходить между терминалами 1 и 2 аэропорта Пулково, кроме того, власти возьмут в аренду экологический транспорт для перевозки маломобильных пассажиров к стадиону. Для болельщиков с ограниченными возможностями, прибывших на матчи чемпионата, запустят специальные автобусы от Петровской площади до спортивной арены. Ранее стало известно, что московские власти установят заграждения от большегрузного транспорта в местах проведения массовых мероприятий. В новогодние праздники заградительные сооружения были установлены более чем на 300 площадках в местах большого скопления людей, в том числе около станций метрополитена.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

По материалам «ДП»