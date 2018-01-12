Французский журнал Le Figaro посвятил Петербургу спецвыпуск на 150 страниц

В Российском духовно-культурном центре в Париже прошла презентация спецвыпуска журнала Le Figaro Magazine, посвященного Петербургу. Ее организовала французская культурная ассоциация «Кружок Пушкина» совместно с редакцией газеты Le Figaro и посольством России во Франции, передает ТАСС в пятницу, 12 января.

Посол России во Франции Алексей Мешков перед сотнями собравшихся отметил особую значимость Петербурга для российской, европейской и мировой культуры. «За этим городом давно закрепился неофициальный титул самого европейского города России. Он отличается разнообразием и гармоничным сочетанием различных культур, слиянием новаторства и традиций», — заявил российский посол, слова которого приводит агентство. Алексей Мешков напомнил, что история Петербурга всегда была связана с историей Франции и культурой этой страны. В частности, в городе работали выдающиеся французские архитекторы, художники и скульпторы.

Он высказал уверенность, что спецприложение «ставит прекрасный заключительный восклицательный знак в завершение годов культурного туризма Франции в России и России во Франции». Ответственный за спецвыпуски Le Figaro Magazine Мишель де Жегер назвал Петербург «очень интересным явлением». Он отметил, что, с одной стороны, город построен «в подражание Европе», а с другой — он «подлинно российский, отражающий русскую душу».

Спецвыпуск называется «Белая магия Санкт-Петербурга». В нем более 150 страниц. Авторы несколько недель провели в Петербурге и рассказали об истории города, его достопримечательностях, знаменательных событиях. Литературный раздел украшают биографии Пушкина, Гоголя, Достоевского и Ахматовой.

По материалам «ДП»