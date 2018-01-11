2017 год стал одним из самых дождливых в Петербурге за последние 136 лет

2017 год оказался одним из самых дождливых в Петербурге за всю историю метеонаблюдений с 1881 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра города Наталью Мироничеву.

Более дождливым оказались 2016, 2012 и 2003 годы, а вот апрель 2017 года побил все рекорды по осадкам - тогда выпало 263 % месячной нормы, что стало абсолютным рекордом для апреля с 1881 года.

Метеорологи также выяснили, что в 2017-м с апреля по июль среднемесячные температуры были ниже нормы впервые за последние 20 лет. Зима же, наоборот, оказалась аномально теплой: в декабре среднемесячная температура была на 4,9 градуса выше среднемноголетних значений.

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