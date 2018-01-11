В сети появилось видео с интерьерами нового петербургского СИЗО Кресты-2

Канал «Известия» опубликовал видеозапись из нового петербургского следственного изолятора Кресты-2. Он начал работать в декабре 2017 года. Журналисты показали часть кухни, камеры и коридоры СИЗО.

Глава оперативного отдела изолятора Никита Ильин рассказал изданию, что у сотрудников при переезде был «небольшой психологический барьер, стресс», но сейчас персонал уже привык к новой обстановке. «Старое здание — это, конечно, легенда на самом деле. В новых Крестах все новое, новое всегда лучше», — отметил он.

Отметим, что Кресты-2 является самым крупным следственным изолятором в Европе. Учреждение строили на протяжении 10 лет. После открытия СИЗО некоторые посетители жаловались,что не могут попасть на свидания с заключенными, в некоторых частях здания нет отопления, а арестанты сидят на сухом пайке.