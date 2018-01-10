Петербург в 2017 году оказался в демографической яме

Всего 67 тысяч детей родились в Петербурге в 2017 году – это на 6,3 тысячи новорожденных меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит комитет по делам записи актов гражданского состояния. Город оказался в демографической яме, как это и прогнозировалось ранее. В Петербурге зарегистрирован самый низкий показатель рождаемости за последние четыре года.

Реже всего петербурженки рожали в феврале 2017 года – тогда на свет появилось менее 4,8 тысяч детей, а самым урожайным месяцем оказался август, когда родились около 6,5 тысяч детей.

Демографический спад объясняется тем, что в детородный возраст вошло немногочисленное поколение конца 80- начала 1990-х. Поэтому показатели рождаемости в Петербурге в ближайшие годы вряд ли порадуют.