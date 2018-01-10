Музей блокады в Петербурге построят к сентябрю 2019 года

Музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» построят на Смольной набережной до сентября 2019 года. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Игоря Албина сообщает «Фонтанка».

Таким образом, к осени 2019 года на участке в 1,73 гектара на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы должны появиться общественные пространства музея и парка, постоянная экспозиция, зоны временных выставок, Институт памяти, мемориал, архив, библиотека и фондохранилище.

Ранее стало известно, какое архитектурное бюро займется проектированием музея. В ходе конкурса победила концепция «Студии 44» Никиты Явейна.

Музей будет состоять из нескольких блоков на круглой лестничной поверхности музея. Каждый из них получит свое название. Башня с витриной, в которой выставят кусок хлеба, станет называться «Голод», бомбы над головами посетителей — «Огонь», портреты ленинградцев — «Скорбь».

Архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.