На крыше дома в поселке Ленсоветовский в Пушкинском районе Петербурга с помощью Google Maps заметили надпись «Путин, помоги!». Об этом сообщил телеграм-канал «Протестный Петербург».

Известно, что координаты жилого многоквартирного дома - 59°45’24.3″N 30°28’25.4″E, он находится по адресу Московское шоссе, 274.

Пользователи сети также обнаружили с помощью сервиса Google Maps надпись «Господи, помоги России», сделанную на поле в Московской области предположительно недалеко от поселка Митино.