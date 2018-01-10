В Петербурге жители пожаловались на зимний ремонт асфальта при помощи земли

Жители Кудрова обратили внимание на особенности ремонта дорожного полотна на местных улицах. По словам очевидцев, дорожные службы Ленобласти заделывают ямы на Центральной улице при помощи вещества, напоминающего обычную землю.

«Я так и не понял, зачем привезли земли и стали раскатывать в ямы на асфальте? Или это у нас новый асфальт из земли», — отметил в публикации в группе «Жизнь в Кудрово» выложивший фото пользователь по имени Сергей. «Это плановый ремонт центральной улицы, между прочим!» — отмечает петербуржец Вячеслав.

В ответ во Всеволожском дорожном ремонтно-строительном управлении (ДРСУ), в ведении которого и находится эта дорога, заверили, что жители ошибочно приняли за землю щебеночно-песчаную смесь, предназначенную для заделки ям в зимнее время. «Сначала ямы будут утрамбованы этой смесью, а затем заасфальтированы. (...) Здесь большая нагрузка: по своим параметрам это дорога четвертой категории, но фактически является главной улицей микрорайона. К сожалению, в план ремонта ее поставили только на следующий год», — пояснил 47news глава Всеволожского ДРСУ Алексей Струков.

По материалам «ДП»