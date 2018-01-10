В Петербурге в 2017 году украли рекордное количество крышек от люков

В 2017 году в Петербурге украли рекордное количество крышек от люков — 640 штук. По сравнению с 2016 годом число краж выросло почти в два раза. Об этом сообщает ГУП «Водоканал Петербурга». В компании отмечают, что подобные кражи могут привести к причинению вреда здоровью и жизни прохожих.

Больше всего было совершенно краж в Невском районе города (259), следом идет Колпинский район (121 крышка), «бронза» досталась Красносельскому району (78 штук). В Водоканале считают, что кража крышек от люков — «легкие деньги», так как их можно легко снять и увезти с собой, а металлолом все еще ценится. «В таком количестве люки не пропадали никогда», — отмечают в компании.

В этом плане самыми законопослушными районами в прошлом году стали Центральный, Василеостровский, Петроградский, Кронштадтский и Курортный — там не украли ни одной крышки от люка.