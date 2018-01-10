Петербургские спасатели нырнули в ледяной канал Грибоедова, чтобы спасти вмерзшую в лед чайку

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Экстремум» спасли чайку, которая вмерзла в лед канала Грибоедова у Спаса на Крови. Спасателей вызвал петербуржец Павел Каравашкин, который написал об этом пост на своей странице ВК.

Каравашкин заметил днем 9 января птицу, которая застряла во льду. «Шансов вырваться из ледяного плена в такой ситуации практически нет и, как правило, птица обречена на верную гибель. Набрав 112, я понимал, что экстренные службы, в том числе МЧС, подобными случаями не занимаются, но на другом конце провода отнеслись с пониманием, посоветовав куда обратиться», — пишет он. В конечном итоге на помощь приехали добровольцы из «Экстремума». В отряде действует служба спасения животных.