Администрация Петербурга оформила подписку на эротические каналы

Смольный заключил договор с ПАО «Ростелеком» и подписался на около 200 телеканалов, среди которых эротические Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, «Русская ночь» и «О-ля-ля». На это обратил внимание портал Russiangate.com. Информация о подписке также размещена на сайте госзакупок.

Стоимость всего контракта составляет почти 600 тыс. рублей. Из них 428 тыс. уйдут на «обеспечение доступа к сети Интернет 10 Мбит/с». Известно, что подписка будет действовать в течение года.